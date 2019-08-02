秒刪與安七炫親密影片後...禹珠安發文道歉並稱：「最近又開始見面！」SM再回應：「已經是分手的關係！」
明星 2019年8月2日 星期五12:36 Yuan
禹珠安表示是失誤上傳，並提到兩人最近又開始見面。而SM方面也再次回應：曾經交往但已經是分手的關係。
昨日，韓國賽車女郎禹珠安（音）在個人IG上傳了一段和歌手安七炫（KangTa）一起在汗蒸房的影片，更Hashtag了Lovestagram，還標記了安七炫的帳號，但影片發布沒多久後就被刪除，安七炫所屬社SM娛樂方面也回應：「兩人已經在幾年前分手，對方是因為不小心上傳了影片，已經刪除。 」
之後禹珠安又透過IG發文寫道：「今天讓大家擔心了，真心向大家道歉。安七炫和我交往並在去年分手，最近又開始見面並在互相了解中，因為我的失誤，上傳了去年拍攝的影片，讓很多人擔心受累，真心向因為我的失誤而嚇到又傷心的Kangta和人們道歉。」
對於禹珠安這一說法，SM娛樂方面今日再次回應：「立場與前一天相同，安七炫和禹珠安只是曾經交往但已經是分手的關係。」
在昨日，也有媒體爆出：「安七炫和鄭柔美已經秘戀2年，兩人是透過熟人介紹所認識，一開始只是關係很好的哥哥與妹妹關係，之後進一步開始交往。」雖然有網友爆料兩人2月的時候曾一起到濟州島旅遊，但兩人的戀愛說也馬上被雙方所屬社否認，並回應：「兩人只是好朋友的關係。」
（圖：IG@gaeungbebe、SM、TVDaily）
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留言/評論
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不管Kangta oppa也好 所有H. O. T的哥哥們都快點結婚吧 粉絲跟媽媽們都一樣操碎了心阿
3小時前
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借kang ta炒新聞！高明高明，是看H.O.T最近又開始火紅了吧！
3小時前
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雖然戀愛並沒有錯，況且安七炫年紀已經不少了，戀愛都正常，但這女的這樣的操作......又有標註又要確認，是手滑還是手抽筋。事後還要說什麼最近重新見面.....真的......
3小時前
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對男方來說已經是「過去式」，而女方卻還一直認為是「現在進行式」?
1小時前