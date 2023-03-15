少女時代太妍PO《黑暗榮耀》「辭職信」引網驚！SM招牌藝人去留大預測：東方神起團結一致，SJ出走理由不足

SM爭奪戰上週末達成共識，由Kakao和HYBE分別擁有SM娛樂的經營權和平台合作權。 SM御用作曲家劉英振已宣佈離開，太妍則在IG PO出「辭職信」，使得SM旗下大量藝人的去留引起關注。

SM娛樂將按計劃開啟SM 3.0戰略，其核心就是「脫離李秀滿」，即徹底變革由李秀滿獨攬大權的製作體系。 這樣的好處是新人可以獲得較多機會，因為李秀滿及其心腹、SM御用作曲家劉英振都對出道較早的藝人更為用心，常被詬病疏於經營新人。 離開李秀滿的控制後，SM可以加速培養新人、推動NCT Tokyo和NCT Hollywood計劃。



目前劉英振已宣佈追隨李秀滿離開SM，旗下演員金旻鍾也通過email向全公司表達支持李秀滿反對SM 3.0，出走可能性較高。 據韓媒Sports Chosun分析，H.O.T出身的Kangta和BoA作為SM非登記理事、第一代偶像，與李秀滿感情深厚，也有一定出走可能。





反之，Super Junior與SM共同理事之一卓永駿合作很久，且早已建立獨立廠牌Label SJ; SHINee曾與SM共同度過艱難時期; EXO和Red Velvet也完整體回歸在即，出走可能性較低。









較難預測的是東方神起，因為他們對於李秀滿和SM都有很強的信賴，不過業內普遍認為兩位成員非常團結，不論去留都會結伴行動。



少女時代的情況比較複雜，成員之一Sunny是李秀滿姪女，但據悉潤娥、Yuri、太妍都對SM相當滿意。



不過話不能說死，上月HYBE仍在爭取收購SM時李成秀曝光了李秀滿一系列不正當行為，隨後太妍便在IG限動上傳電影《神鬼交易》片段，似乎做出表態。而本月12日Kakao宣佈接手SM後，太妍又於13日通過IG限動PO出《黑暗榮耀》裡朴涎鎮辭職戲的截圖，還把辭呈上的名字「朴涎鎮」改成「金太妍」，令網友震驚猜測難道是要離開SM？





SM與Kakao宣佈將合作開啟K-POP產業的「Next Level」，屆時誰會是其中主角，還有待繼續觀望。

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