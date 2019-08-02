秒删与安七炫亲密影片后...禹珠安发文道歉并称：「最近又开始见面！」SM再回应：「已经是分手的关系！」
明星 2019年8月2日 星期五12:36 Yuan
禹珠安表示是失误上传，并提到两人最近又开始见面。而SM方面也再次回应：曾经交往但已经是分手的关系。
昨日，韩国赛车女郎禹珠安（音）在个人IG上传了一段和歌手安七炫（KangTa）一起在汗蒸房的影片，更Hashtag了Lovestagram，还标记了安七炫的帐号，但影片发布没多久后就被删除，安七炫所属社SM娱乐方面也回应：「两人已经在几年前分手，对方是因为不小心上传了影片，已经删除。 」
之后禹珠安又透过IG发文写道：「今天让大家担心了，真心向大家道歉。安七炫和我交往并在去年分手，最近又开始见面并在互相了解中，因为我的失误，上传了去年拍摄的影片，让很多人担心受累，真心向因为我的失误而吓到又伤心的Kangta和人们道歉。」
对於禹珠安这一说法，SM娱乐方面今日再次回应：「立场与前一天相同，安七炫和禹珠安只是曾经交往但已经是分手的关系。」
在昨日，也有媒体爆出：「安七炫和郑柔美已经秘恋2年，两人是透过熟人介绍所认识，一开始只是关系很好的哥哥与妹妹关系，之后进一步开始交往。」虽然有网友爆料两人2月的时候曾一起到济州岛旅游，但两人的恋爱说也马上被双方所属社否认，并回应：「两人只是好朋友的关系。」
（图：IG@gaeungbebe、SM、TVDaily）
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留言/评论
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不管Kangta oppa也好 所有H. O. T的哥哥們都快點結婚吧 粉絲跟媽媽們都一樣操碎了心阿
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借kang ta炒新聞！高明高明，是看H.O.T最近又開始火紅了吧！
2小时前
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雖然戀愛並沒有錯，況且安七炫年紀已經不少了，戀愛都正常，但這女的這樣的操作......又有標註又要確認，是手滑還是手抽筋。事後還要說什麼最近重新見面.....真的......
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Chia Lun Yang 安七炫的菜是這種耶
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