KangTa舊戀情突然被曝光！ 女方「意外」上傳親密影片隨後刪除
明星 2019年8月1日 星期四11:07 Sani
今日，韓國賽車女郎禹珠安（音）在個人IG上傳了一段和歌手KangTa一起在汗蒸房的影片，隨後SM公司做出回應：「兩人曾經交往，幾年前已經分手。 」
影片中，KangTa說：「我到汗蒸房來了，但這裡有點奇怪，躺著一個很漂亮的人。 」禹珠安（音）接著說：「沒錯客人，覺得太漂亮的話可以鼓起勇氣靠近一些、親一下哦。 」於是KangTa就給了禹珠安（音）一個吻。
之後禹珠安（音）說：「好的客人，這樣的回答滿意嗎？ 好帥哦。 」該影片公開4小時候就被刪除。
報導稱兩人從很久之前就開始戀愛，多次在KangTa私宅等地秘密約會。 突然公開影片令部分網友懷疑是否因為兩人之間出了什麼問題。
對此，SM娛樂表示：「兩人幾年前已經分手，對方說是不小心上傳了影片，隨後已經刪除。 」
禹珠安（音）是首爾Motor Show和Ford、Honda的賽車女郎，曾在2014年第三屆韓國賽車女郎大賽中獲得最優秀人氣模特賞，最近把名字從本名韓佳恩（音）改為藝名禹珠安（音）。
（圖源：SM，IG@gaeungbebe、an_chil_hyun）
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