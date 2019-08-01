《Sky Castle》的媽媽們有望再相聚！吳娜拉將擔任《一日三餐》嘉賓？製作組：「請通過節目放送確認！」 Apink 普美邀粉絲一起慶生 個人見面會門票今晚開賣！ MOMOLAND 妍雨正式躍上小螢幕 將演出《很便宜，千里馬超市》！ 姜丹尼爾公開主打歌《在做什麼》練習室版影片 KangTa與鄭柔美被爆秘戀兩年又否認：只是好朋友的關係！ 《新入史官丘海昤》刷新自身紀錄 榮登水木劇收視寶座！ 《Produce X 101》上百位觀眾聯手 向節目與經紀公司提告！ 天使丹來台! 金明洙時隔一年再訪台 Oh My Girl 釋出新歌預告 準備好讓她們跳進心裡了嗎？ Red Velvet 出道五週年啦！送上驚喜新歌〈Milkshake〉 惡意網友持續騷擾 2PM 私人帳號 JYP 提告大力反擊！ [有片]男神李敏鎬電眼再襲 今日下午最新廣告網路搶先曝光 李鎭赫見面會《T.Y.F.L》門票發售同時光速售盡 性感 Girl Crush 登場！朴敏英登上台灣 VOGUE 時尚雜誌封面 庭沼珉有望成宋仲基、朴寶劍師妹？「正在積極商量」 WINNER 大哥金秦禹隻身出擊！宋旻浩透露「新歌真的很棒」 李鍾碩被爆與權娜拉正在熱戀中？所屬社火速回應：「兩人只是關係很好的演藝界前後輩關係！」 KangTa舊戀情突然被曝光！ 女方「意外」上傳親密影片隨後刪除 韓國IG上熱門新泡麵：3分鐘讓你吃上一碗蔘雞湯！ Red Velvet Irene新髮型再一次證明了逆天等級的顏值♥ 空氣劉海又要翻紅了～ Heize是孝順女！成名後給父母買房、辦卡、生活費全包 BTS金泰亨(V)為演員哥哥們「朴敘俊&崔宇植」應援：辛苦啦～！歌手演員們 大力揮開溽暑 SEVENTEEN 最新主打歌氣勢十足！ 【不定時更新！】８月份有誰會來港跟大家見面呢？ 張東健♥高小英結婚10年依舊如熱戀！但網民的關注點卻都在男神的頭上...

今日，韓國賽車女郎禹珠安（音）在個人IG上傳了一段和歌手KangTa一起在汗蒸房的影片，隨後SM公司做出回應：「兩人曾經交往，幾年前已經分手。 」

影片中，KangTa說：「我到汗蒸房來了，但這裡有點奇怪，躺著一個很漂亮的人。 」禹珠安（音）接著說：「沒錯客人，覺得太漂亮的話可以鼓起勇氣靠近一些、親一下哦。 」於是KangTa就給了禹珠安（音）一個吻。

之後禹珠安（音）說：「好的客人，這樣的回答滿意嗎？ 好帥哦。 」該影片公開4小時候就被刪除。



報導稱兩人從很久之前就開始戀愛，多次在KangTa私宅等地秘密約會。 突然公開影片令部分網友懷疑是否因為兩人之間出了什麼問題。

對此，SM娛樂表示：「兩人幾年前已經分手，對方說是不小心上傳了影片，隨後已經刪除。 」

禹珠安（音）是首爾Motor Show和Ford、Honda的賽車女郎，曾在2014年第三屆韓國賽車女郎大賽中獲得最優秀人氣模特賞，最近把名字從本名韓佳恩（音）改為藝名禹珠安（音）。



（圖源：SM，IG@gaeungbebe、an_chil_hyun）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞