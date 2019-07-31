《Heart Signal 3》即將啟動！前季參演者涉嫌強姦&酒駕，風評堪憂

第三季開播的話大家還會看嗎？
近日，《Heart Signal》系列的PD李真民（音）接受採訪時透露：「計畫從9月開始正式啟動《Heart Signal 3》的企劃工作。 有人表示期待也有人說不會看，如果大家願意加油的話，我們會更有動力。 」
去年的《Heart Signal 2》為大眾發掘出了吳英珠、金道均、鄭在浩等明星，真實呈現出了異性之間互生好感的過程，讓觀眾非常有共鳴。 然而，隨著參演者的醜聞接連曝出，也有部分觀眾表示出消極態度。
本月26日，曾出演第一季的姜成旭被首爾中央地方法院判處5年有期徒刑，原因是違反性暴力犯罪相關處罰條例。 據悉，姜成旭2017年8月在釜山和朋友一起強姦了在酒館認識的一名女性，對方報警後他還誣陷她是「花蛇」，對她說「誰會相信你這樣的女人說的話」。而當時他出演的第一季《Heart Signal》正在播出， 節目中的姜成旭是相當清純開朗的形象。目前第一季已經暫停網路重播服務。
此外，第二季裡的金賢佑也被揭發有多次酒駕前科，包括今年4月以0.238%的血液酒精濃度、酩酊大醉狀態駕車，被處以1000萬罰款；2012年和2013年也都被查到過酒駕。聯想到他在節目中的高人氣，令不少觀眾大呼震驚。
（圖源：Chanel A）
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