姜丹尼爾專輯初版銷售量3天突破40萬張，打破歷代男女SOLO歌手紀錄 即將帶著自作曲回歸的宣美，卻有網友留下惡評：「不過就是搭作曲者便車罷了！」宣美本人也親自回應！ 在演唱會集體擺L.O.Λ.E時，總是獨自「破壞隊形」的NU'EST JR~^^ 特別出演陣容真的超豪華！繼李準基、李施彥、李伊庚之後，南多凜也將特別出演《德魯納酒店》！ 韓劇《新入史官丘海昤》最新劇照，申世景怒視／車銀優門咚不讓開～！ 是最成功的粉絲啊！李多熙的MOOMOO棒獲MAMAMOO簽名，更表示：「非常幸福的早上！」 Red Velvet來港表演新歌：掀起新羅免稅店一週年慶典高潮！ 《SKY Castle》→《PRODUCE X 101》「秀韓」李宥珍最近瘦得臉型都變了！ 《Produce X 101》選出的男團「X1」官方公開出道預告照！8/27定案 電視劇《德魯納酒店》奪下話題性一位《18歲的瞬間》邕聖祐奪演員一位 《Heart Signal 3》即將啟動！前季參演者涉嫌強姦&酒駕，風評堪憂 朴信惠別兵變唷！8月1日演員崔泰俊入伍為社會服務要員 「召喚你的少女心♥」Kakao Friends與Wonderbra推出超可愛內衣！ 「納涼景點要來了～」韓國民俗村到了夜晚變成了鬼窟？ 超令人期待！女團回歸生死鬥《Queendom》六組概念照出來啦～ 不愧是野獸團！ 黃燦盛接棒玉澤演成為軍隊助教 韓劇 8 月是流行奇幻的平行時空！ 宣美8月底發新專輯回歸！ 這次終於有電視宣傳活動啦~ 《超人回來了》娜恩鏡頭減少不如弟弟建厚？媽媽：變少了其實也讓我蠻傷心的 姜丹尼爾當選韓國KT代言人，廣告拍攝花絮搶先看！ 「你們是？不，我們真的不是！」EXO-L穿了這個顏色被誤認是特定黨派人士XD APINK初瓏＆普美以廣東話手寫信約定港迷：9月見！ CIX 出道剛滿一週 超迅速征服音樂節目！ BLACKPINK 再創韓團新紀錄 〈DDU-DU DDU-DU〉MV 破九億 才走出拘留所1個月又被盯上了！朴有天被曝勾結宴請警察解決性侵案

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