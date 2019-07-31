電視劇《德魯納酒店》奪下話題性一位《18歲的瞬間》邕聖祐奪演員一位
韓劇 2019年7月31日 星期三13:44 MiJimin
一起來看看韓國上週話題性的 TOP.10 中，有沒有你正在追的韓劇吧～！
韓國 GOODDATA 調查公司統計了上週的總排行中，tvN韓劇《德魯納酒店》目前已連續三個禮拜佔據討論度的冠軍寶座，佔有率26.47%依舊居高不下，要擊敗他的地位，目前局勢看來恐怕難度很高。
而上週完結的tvN《請輸入檢索詞WWW》守住了第二名的位置，完美收官，網友對其整體評價也頗高，稱其為從頭精彩到尾的一部好劇，值得一追；第三名則是剛開播就引發熱烈討論，由邕聖祐和金香起所主演的JTBC《18歲的瞬間》，細膩刻劃了少男少女們的煩惱與日常，也是收穫了不少好評。
（此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜）
＊ 7月第四週的「電視劇」話題性TOP.10：
1．《德魯納酒店》→持平
2．《請輸入檢索詞WWW》→持平（完結）
3．《18歲的瞬間》→新劇入榜
4．《醫生耀漢》→持平
5．《新入史官丘海昤》▽２
6．《60天，指定倖存者》▽１
7．《Watcher》▲３
8．《香水》▲７（完結）
9．《檢法男女2》▲３（完結）
10．《我世上最漂亮的女兒》▲４
在演員方面，則由《18歲的瞬間》的男主角邕聖祐奪下冠軍寶座，第二、三名則是IU（李知恩）和呂珍九，《請輸入檢索詞WWW》也有四位入榜（三位帥氣姐姐都上榜啦!!!），一起來看看總排行吧！
＊ 7月第四週的「電視劇演員」話題性 TOP.10：
1．邕聖祐《18歲的瞬間》→新劇入榜
2．李知恩《德魯納酒店》▽１
3．呂珍九《德魯納酒店》▽１
4．李多熙《請輸入檢索詞WWW》▽１
5．林秀晶《請輸入檢索詞WWW》▲１
6．全慧珍《請輸入檢索詞WWW》▲５
7．金香起《18歲的瞬間》→新劇入榜
8．池晟《醫生耀漢》▽１
9．張基龍《請輸入檢索詞WWW》→持平
10．申世景《新入史官丘海昤》▽５
（圖自：官方劇照）
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