《Heart Signal 3》即将启动！前季参演者涉嫌强奸&酒驾，风评堪忧

第三季开播的话大家还会看吗？
近日，《Heart Signal》系列的PD李真民（音）接受采访时透露：「计画从9月开始正式启动《Heart Signal 3》的企划工作。 有人表示期待也有人说不会看，如果大家愿意加油的话，我们会更有动力。 」
去年的《Heart Signal 2》为大众发掘出了吴英珠、金道均、郑在浩等明星，真实呈现出了异性之间互生好感的过程，让观众非常有共鸣。 然而，随著参演者的丑闻接连曝出，也有部分观众表示出消极态度。
本月26日，曾出演第一季的姜成旭被首尔中央地方法院判处5年有期徒刑，原因是违反性暴力犯罪相关处罚条例。 据悉，姜成旭2017年8月在釜山和朋友一起强奸了在酒馆认识的一名女性，对方报警后他还诬陷她是「花蛇」，对她说「谁会相信你这样的女人说的话」。而当时他出演的第一季《Heart Signal》正在播出， 节目中的姜成旭是相当清纯开朗的形象。目前第一季已经暂停网路重播服务。
此外，第二季里的金贤佑也被揭发有多次酒驾前科，包括今年4月以0.238%的血液酒精浓度、酩酊大醉状态驾车，被处以1000万罚款；2012年和2013年也都被查到过酒驾。联想到他在节目中的高人气，令不少观众大呼震惊。
（图源：Chanel A）
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