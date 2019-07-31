CIX 出道剛滿一週 超迅速征服音樂節目！
KPOP 2019年7月31日 星期三08:24 施乃琪
五人男團 CIX 上週才剛出道，不僅立刻登上眾多音樂和綜藝節目，昨天更火速抱回出道後的第一座獎盃，恭喜他們！
昨天（30 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，出道才剛滿一個禮拜的 CIX 擊敗了 VAV 和 Pentagon，成為 7 月最後一週的冠軍得主。
這是 CIX 出道後首度登上《The Show 5》宣傳，獲獎後成員驚喜地表示：「這是我們第一次上節目，真的很感謝大家讓我們拿到第一名。」在向公司同人致謝後，他們也不忘表示：「真的很愛我們的粉絲！很難相信，真的很感謝大家，我們 CIX 會一直努力的。」
CIX 由 BX、昇勳、龍熙、珍映與炫晳組成，23 日才剛以首張迷你專輯〈HELLO〉Chapter 1. Hello, Stranger 出道，主打歌 “Movie Star” 有著令人一聽就留下深刻印象的旋律和編舞，讓人對這組新人團體充滿期待！
（照片與影片來源：SBS MTV、C9 Entertainment）
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