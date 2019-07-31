才走出拘留所1個月又被盯上了！朴有天被曝勾結宴請警察解決性侵案
明星 2019年7月31日 星期三08:00 Rui
朴有天在吸毒案一審判決中被判處有期徒刑10個月，緩刑2年執行。 事情剛剛過去還不到一個月，朴有天又因為被曝涉嫌勾結宴請警察，又一次被警方盯上了。
據韓國警方30日表示，首爾地方員警廳正在了解朴有天被指在接受性侵案調查的2016年，曾在家中宴請警官有關情況。 如傳聞屬實，將採取適當措施。
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2016年6月10日，一名20多歲的女性報案稱遭朴有天性侵，但5天后撤回控告，改口稱兩人發生性關係時不存在強迫。 同月16日，另一名女性也報案稱曾在2015年12月16日遭朴有天性侵。 17日又有兩名女性報案稱遭到朴有天性侵。
隨後，首爾江南警署對朴有天展開了了一個多月的調查，最終認定4起性侵案中的性關係均為雙方自願發生的，朴有天無性侵嫌疑。 警方當時表示，沒有跡象表明朴有天與4名控告人發生性關係時有暴力、威脅等行為。
「圖：NATE、TD」
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