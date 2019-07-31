BLACKPINK 再創韓團新紀錄　〈DDU-DU DDU-DU〉MV 破九億

不過一年多前，BLACKPINK 以 “DDU-DU DDU-DU” 作為首張專輯的主打歌並掀起熱烈迴響，如今這首歌的 MV 觀看次數更已跨越九億大關！
昨天（30 日）晚間八點半左右，YG Entertainment 宣布 BLACKPINK 的 “DDU-DU DDU-DU” 官方 MV 觀看次數突破九億大關，不僅在韓國內遙遙領先所有偶像團體，放眼韓國樂壇也僅次於 PSY 早已邁入十位數的「江南 Style」和 “Gentleman”。
“DDU-DU DDU-DU” 收錄在 BLACKPINK 出道近兩年才終於發行的首張迷你專輯〈Square Up〉中，照例由 Teddy 操刀製作，於 2018 年 6月推出後在美國獲得尤為熱烈的迴響，而 BLACKPINK 也因此首度打入告示牌百大單曲榜，以及英國、加拿大的代表性榜單，
除了音源成績傲人，“DDU-DU DDU-DU” 的 MV 觀看次數也持續迅速飆升，公開當天就吸引超過 3500 萬人次觀看，不僅刷新 YouTube MV 24 小時內累積觀看次數的紀錄，當年底也入選全球十大夏日歌曲。
另一方面，BLACKPINK 日前甫結束世界巡迴演唱會，並將於 8 月 8 日出道滿三週年當天推出首爾場演出的實況 DVD！
（照片與影片來源：YG Entertainemnt）
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