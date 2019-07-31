韓劇 8 月是流行奇幻的平行時空！

繼7月份的大爆劇後，超熱的8月迷你新劇只有月火、週末部分要接檔，其他如水木、金土各家迷你劇都在熱播中。不曉得大家熱追哪一部？
※ 月火劇 ※
8/5 MBC《Welcome 2 life》（歡迎來到第2人生）32集
接檔《檢法男女2》，原放在7月新劇介紹，電視台則放到8月份上檔。是部浪漫奇幻律師劇，講述擅長鑽法律漏洞的律師發生事故進入平行時空的另一個世界所發生的心靈成長故事。鄭智薰、林智妍、郭時暘主演。由《讓女人哭泣》導演金根勛執導、作家柳熙京執筆。這部劇若先前的報導沒更動的話，應該是MBC的最後一部月火迷你劇。
8/5 KBS2 《讓我聆聽你的歌》32集
接檔《Perfume/香水》，也是放7月底新劇資訊的，電視台也安排到這個月份上檔。是部神秘愛情喜劇，改編自教保文庫獨家連載館邀請的當選著作《我會讓你睡覺 》，延宇振、金世正、宋再臨、芝妍主演。講述失去發生殺人案件「那天」全部記憶的定音鼓手，遇到奇怪的音痴男後找回遺失真相的愛情故事。由作家金敏珠執筆，獨幕劇《皮諾丘的鼻子》的節目總監李貞美執導。
8/26 tvN《抓住幽靈》16集
接檔《60天，指定倖存者》，文瑾瑩、金善浩主演。由《屋塔房王世子》、《回來吧大叔》導演申允燮執導、作家蘇媛、李英珠執筆。講述地鐵警察為了抓住神出鬼沒的地鐵靈魂而展開的搞笑浪漫故事。這部也是文瑾瑩長時間休養後的回歸電視劇作品，非常期待她的戲。
而SBS月火時段目前是播暑期限定真人實境綜藝節目，迷你劇恢復時間，關注中。
※ 週末劇 ※
8/31 OCN 首播《他人即地獄》10集
接檔《Watcher》。任時完、李棟旭、李鍾玉、朴鐘煥、李姃垠和李賢旭等主演。改編高人氣網漫的驚悚懸疑劇，是任時完退伍首部回歸電視劇作品。描述鄉村少年尹鍾宇（任時完 飾）來到首爾並生活在考試院裡發生的驚悚懸疑故事。由電影《消屍的夜晚》導演李昌執導，《救救我》作家鄭新圭執筆，是電視台繼《圈套》後推出的「Dramatic Cinema」企劃之第2部作品。
進入2019的下半年，還是有多部新劇已排好檔也在拍攝中，有池昌旭、李敏鎬剛退伍的人氣男演。大家坐等就好。後面若有更動，請以電視台發布為主。20190729
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