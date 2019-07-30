难怪会找曹政奭&柳演锡！《请回答》申PD新作《机智医生生活》虽以「医生」为主人公 却是描述「乐队」的故事
韩剧 2019年7月30日 星期二11:29 JiaJia
越来越期待《机智医生生活》的播出了！有曹政奭和柳演锡的组合，当然要追～
tvN人气电视剧《请回答》系列、《机智牢房生活》申元浩PD，预计在今年（2019年）推出新作《机智医生生活》，并与《请回答》系列李佑汀编剧再合作，将接档《很便宜，千里马超市》於9月播出。
最新消息指出，《机智医生生活》是一部以医生为主人公的电视剧，故事重点却聚焦在「乐队」上，引发大众好奇。
此前，曹政奭通过主演电视剧《绿豆花》终映采访表示，确定会出演《机智医生生活》。他与另一位接到出演提案的柳演锡，都有著丰富的音乐剧经历和演出，因此是非常适合乐队题材的演员。
另外，除曹政奭、曾和编导合作过《请回答1994》的柳演锡，曾与曹政奭合作过电影《毒枭》的金大明，也收到《机智医生生活》的出演提案。
（图片来源：NAVER、KSD、TVDaily）
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