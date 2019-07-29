新劇《喜歡的話請響鈴》首波預告公開，金所炫與男主們眼神交流也太心動了吧～！
韓劇 2019年7月29日 星期一11:41 MiJimin
看完預告只想立刻下載這款APP～!!! XDDD（永遠適合學生服的所炫妹子好可愛，小編有點被宋康給電到了）
Netflix原創校園青春劇《喜歡的話請響鈴》（Love Alarm），公開了主演金所炫、鄭家藍、宋康的首波中文預告。
《喜歡的話請響鈴》改編自人氣網漫，講述在高科技智慧型手機充斥的現代，只要安裝一個APP程式，身邊有喜歡的人靠近10公尺內APP就會響起提醒，是一部浪漫溫馨的愛情故事。
金所炫飾演平凡卻擁有許多秘密的「金早早」，從小失去父母，不停努力賺錢的打工女孩；鄭家藍飾演品行學兼優的模範生「李惠永」與黃善宇一起生活；宋康飾演渴望愛的富家子弟「黃善宇」，親了朋友李惠永喜歡的金早早。
▼宋康、金所炫、鄭家藍
▼預告中，當你的「戀愛鈴」被觸發的瞬間，就表示對你有好感的人就在你附近，雖然一開始宋康和金所炫率先觸及了心動的氛圍，但鄭家藍也後來居上讓金所炫無法忽視他的存在，究竟這款APP會在三角戀之中，產生什麼樣的效應呢？
《喜歡的話請響鈴》將於8月22日Netflix平台首播。
（圖自：官方劇照）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論