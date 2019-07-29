新剧《喜欢的话请响铃》首波预告公开，金所炫与男主们眼神交流也太心动了吧～！
韩剧 2019年7月29日 星期一11:41 MiJimin
看完预告只想立刻下载这款APP～!!! XDDD（永远适合学生服的所炫妹子好可爱，小编有点被宋康给电到了）
Netflix原创校园青春剧《喜欢的话请响铃》（Love Alarm），公开了主演金所炫、郑家蓝、宋康的首波中文预告。
《喜欢的话请响铃》改编自人气网漫，讲述在高科技智慧型手机充斥的现代，只要安装一个APP程式，身边有喜欢的人靠近10公尺内APP就会响起提醒，是一部浪漫温馨的爱情故事。
金所炫饰演平凡却拥有许多秘密的「金早早」，从小失去父母，不停努力赚钱的打工女孩；郑家蓝饰演品行学兼优的模范生「李惠永」与黄善宇一起生活；宋康饰演渴望爱的富家子弟「黄善宇」，亲了朋友李惠永喜欢的金早早。
▼宋康、金所炫、郑家蓝
▼预告中，当你的「恋爱铃」被触发的瞬间，就表示对你有好感的人就在你附近，虽然一开始宋康和金所炫率先触及了心动的氛围，但郑家蓝也后来居上让金所炫无法忽视他的存在，究竟这款APP会在三角恋之中，产生什么样的效应呢？
《喜欢的话请响铃》将於8月22日Netflix平台首播。
（图自：官方剧照）
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