Tiger JK 为殷志源演唱会担嘉宾 感性透露「志源是我的恩人！」 杨多一、Heize 出击 《德鲁纳酒店》 精彩 OST 连发！ 10岁企图自杀20岁成网红美妆博主，卸妆后遭死亡威胁！顿悟「我不漂亮」成畅销作家，看胖女孩如何逆袭 Kakao M 收购步伐不停 有意拿下 Awesome Ent！ 【多图】《坏家伙们：The Movie》发布会：马东锡、金相中「再续前缘」 金亚中、张基龙作为新角色加盟 《18岁的瞬间》邕圣佑为金香起遮雨，只有这个身高差距才能营造的浪漫画面！ 时隔近三年⋯⋯Kangta 8 月初发表个人新歌！ 车银优将首度举行个人亚洲巡回见面会：香港站—10月19日车银优约定大家！ 13 人画报全到齐 SEVENTEEN 回归倒数一周！ 纪念T-ara出道十年！昭妍宣布即将SOLO出道 韩剧《新入史官丘海昤》作为古装的爱情喜剧，节奏轻快且演员们互动很可爱～ 说到「仿妆」一定要提到她！「RISABAE」这次变成《德鲁纳酒店》里的「张满月」 完美还原IU在剧中的造型 姜丹尼尔SOLO新歌1.5倍速的帅气舞蹈你看过了没～！？ 《他人即地狱》公开个人海报！李栋旭角色介绍语引关注：「不会让你疼的…」 新剧《喜欢的话请响铃》首波预告公开，金所炫与男主们眼神交流也太心动了吧～！ 艺能、戏剧都抢眼！P.O再与「至亲」宋旻浩合作新曲《Tony Lip》 官方陆续公开预告照 好突然！INFINITE「忙内」李成种已於22日入伍 时隔一周公开亲笔信：「会好好度过军队生活回来的」 EXO五巡首尔场共动员9万人…昨日圆满落幕！XIUMIN、SUJU东海&始源、灿烈亲姐朴宥拉等到场支持 超有爱的「97LINE」聚餐啦！田柾国、车银优、金珉奎、金有谦公开合照 这样染发绝对不会撞色！NCT渽民超酷的新造型可能要引领新时尚潮流了～ 看EXO演唱会看到一半...来了一位吓到粉丝的「客人」！ 「最惋惜的是那个...」刘在锡经常思考「韩国综艺行业」的一个深刻问题 BigBang大声「不知道有违法娱乐场所」被夜店店主打脸：来很多他朋友！名下大厦又被曝涉毒 BIGBANG G-Dragon早已洞悉了一切？旧信再次给韩网民翻出，叮嘱大声：要小心！ 「牛奶配猪蹄、番茄酱拌一切、一只炸鸡吃8天...」爱豆艺人们喜欢的饮食习惯真是五花八门！

看完预告只想立刻下载这款APP～!!! XDDD（永远适合学生服的所炫妹子好可爱，小编有点被宋康给电到了）

Netflix原创校园青春剧《喜欢的话请响铃》（Love Alarm），公开了主演金所炫、郑家蓝、宋康的首波中文预告。

《喜欢的话请响铃》改编自人气网漫，讲述在高科技智慧型手机充斥的现代，只要安装一个APP程式，身边有喜欢的人靠近10公尺内APP就会响起提醒，是一部浪漫温馨的爱情故事。



金所炫饰演平凡却拥有许多秘密的「金早早」，从小失去父母，不停努力赚钱的打工女孩；郑家蓝饰演品行学兼优的模范生「李惠永」与黄善宇一起生活；宋康饰演渴望爱的富家子弟「黄善宇」，亲了朋友李惠永喜欢的金早早。

▼宋康、金所炫、郑家蓝



▼预告中，当你的「恋爱铃」被触发的瞬间，就表示对你有好感的人就在你附近，虽然一开始宋康和金所炫率先触及了心动的氛围，但郑家蓝也后来居上让金所炫无法忽视他的存在，究竟这款APP会在三角恋之中，产生什么样的效应呢？



《喜欢的话请响铃》将於8月22日Netflix平台首播。

（图自：官方剧照）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻