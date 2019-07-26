P.O将与宋闵浩合作发行新歌！ 《Tony Lip》本月30日公开 李镇赫本月31日录制《Radio Star》 8月7日播出 【韩国旅游大哉问】：退税Q&A！ 新剧《喜欢的话请响铃》公开青春主演人物剧照，「响」站哪一对CP～！？ 【有片】欢迎来到地狱考试院！《他人即地狱》预告出炉：门声吓得令人想关电脑 暑假就是要玩汉江！2019音乐避暑懒人包看这里 《请输入检索词WWW》池承炫浪漫老公人设超圈粉！令人心动的台词TOP6 国防部娱乐公司又开始营业了：XIUMIN、Key、尹智圣、圣圭等人同框！ Woollim新女团首位成员公开！年龄仅14岁，脸孔精致&唱功出众 出生就被弃七岁前孤儿院长大，现在成功逆袭为拯救公司的功臣！李翰洁旧照曝光：从小帅到大♥ 【多图】姜丹尼尔SOLO出道showcase：「感受到成员们的空位」 金泰浩PD解密新综艺《平时玩什么？》：「刘在锡玩手机、大叹气...公开明星最真实的一面！」 韩媒又盯上BigBang了！大声名下大楼开5家非法娱乐场所涉性买卖，不动产代理人：他不知情

2019年对於YG娱乐来说相当难熬，从年初开始旗下多位艺人卷入丑闻，先是BIGBANG前成员胜利因「介绍性交易嫌疑」接受警方调查， 之后iKON前队长B.I涉嫌尝试购买毒品，就连社长梁铉锡本人都深陷涉黄丑闻中。 一桩桩事情尚未平息，YG娱乐又被媒体盯上了，这次是BIGBANG的另一位成员大声。

韩国ChannelA电视台继胜利事件后，曝光了大声的「可疑事件」。 通过暗访调查，节目组发现大声名下的一栋大厦竟然入驻了涉嫌性买卖的非法娱乐场所，一看到「性买卖」三个字，广大网民又是唏嘘一片。



节目报道大声於2017年以310亿韩元购入了位於江南区的某建筑物，该建筑位处繁华地段，有地下1层地上8层，共计9层，而其中经营了5家非法娱乐场所。



** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

节目组爆料有用户举报称，该栋楼里的某些店形迹可疑，都是晚上才营业的店铺，还看到经常有可疑的女人进出。 白天冷清的店铺一到晚上就客来客往。 营业时段，楼外还会有豪车聚集，甚至有临时简易棚用於停车。 白天无法通过电梯到达的楼层，一到晚上就灯火通明。 在以男顾客为主的房间里，能看到女性们集体打招呼，还有男招待生往来忙碌。 曾有人假装客人混进去，立刻就被发现并被告知只有会员才能出入。 甚至有娱乐场所职员表示：「都在里面玩两个小时，之后出去性交易。 」



对此大声方面表示完全不知情，其不动产代理人也澄清表示「大声只是大厦的主人，与营业没有任何关系。 出租的时候我方收到的执照等都是普通营业用执照，如果真的是非法娱乐场所，我们会终止合约」。 不过房地产相关从业人士则认为大声事前不知道的可能性很小。 因为按照流程「清点租金时，哪有不看的人」。

「图：ChannelA」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻