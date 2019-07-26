韩媒又盯上BigBang了！大声名下大楼开5家非法娱乐场所涉性买卖，不动产代理人：他不知情

2019年对於YG娱乐来说相当难熬，从年初开始旗下多位艺人卷入丑闻，先是BIGBANG前成员胜利因「介绍性交易嫌疑」接受警方调查， 之后iKON前队长B.I涉嫌尝试购买毒品，就连社长梁铉锡本人都深陷涉黄丑闻中。 一桩桩事情尚未平息，YG娱乐又被媒体盯上了，这次是BIGBANG的另一位成员大声。
韩国ChannelA电视台继胜利事件后，曝光了大声的「可疑事件」。 通过暗访调查，节目组发现大声名下的一栋大厦竟然入驻了涉嫌性买卖的非法娱乐场所，一看到「性买卖」三个字，广大网民又是唏嘘一片。
节目报道大声於2017年以310亿韩元购入了位於江南区的某建筑物，该建筑位处繁华地段，有地下1层地上8层，共计9层，而其中经营了5家非法娱乐场所。
节目组爆料有用户举报称，该栋楼里的某些店形迹可疑，都是晚上才营业的店铺，还看到经常有可疑的女人进出。 白天冷清的店铺一到晚上就客来客往。 营业时段，楼外还会有豪车聚集，甚至有临时简易棚用於停车。 白天无法通过电梯到达的楼层，一到晚上就灯火通明。 在以男顾客为主的房间里，能看到女性们集体打招呼，还有男招待生往来忙碌。 曾有人假装客人混进去，立刻就被发现并被告知只有会员才能出入。 甚至有娱乐场所职员表示：「都在里面玩两个小时，之后出去性交易。 」
对此大声方面表示完全不知情，其不动产代理人也澄清表示「大声只是大厦的主人，与营业没有任何关系。 出租的时候我方收到的执照等都是普通营业用执照，如果真的是非法娱乐场所，我们会终止合约」。 不过房地产相关从业人士则认为大声事前不知道的可能性很小。 因为按照流程「清点租金时，哪有不看的人」。
「图：ChannelA」
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