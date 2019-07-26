金泰浩PD解密新綜藝《平時玩什麼？》：「劉在錫玩手機、大歎氣...公開明星最真實的一面！」

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昨日下午，金泰浩PD和劉在錫合作的新綜藝節目《平時玩什麼？》在首爾舉辦記者會，金PD表示這次是和《無限挑戰》完全不同的形式！

金泰浩表示：「《無挑》是根據固定成員尋找內容專案，《平時玩什麼？ 》則是專案優先，根據專案動員相應的人員。 」

《平時玩什麼？ 》從一個從接力攝像機開始的新型節目，記錄了明星在私下的真實面貌。 金PD表示：「從今年初就在構想新的內容，討論很久後決定推出《平時玩什麼？ 》和《一起Funding》這兩個節目。 」



金PD表示《平時玩什麼？ 》的最大看點就是真實：「因為是接力攝像機的模式，節目製作組幾乎不進行任何干預，所以也拍下了明星們更加自然的面貌。 一直很有禮貌的劉在錫，在接力攝像機裡也會玩手機、歎氣，有時講話也比大家想像的更粗魯一些，能更清楚地看到每個人的個性。 」

該節目在20日播出了預覽，有評論說「無趣、冗長」，金PD表示：「我們也是邊看放送邊學習。 這期節目是介紹接力攝像機如何運作，正式節目播出後會更有趣的。 」

金PD還說：「雖然節目是從接力攝像機開始，但不會僅止於此，會以劉在錫為中心製作『大韓民國LIVE』、『曹氏公寓』等內容，有潛力的內容還可能做成獨立的節目，目前已經構想了12個平臺，可以分季播出。 」



《平時玩什麼？ 》本月27日首播，每週六晚6：30與大家見面。 金PD說最怕就是大家對他和劉在錫期望過大，就抱著平常心來收看吧！

（圖源：MBC）

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