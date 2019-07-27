【K社韓文小百科】開通宵的便利店GS25為什麼不是GS24？

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便利店對於韓國人來說就像是另一個家，在韓國甚至有「便利店文化」。 7-11、GS25、CU、MINI STOP融入了韓國的大街小巷，從美食到生活必需品應有盡有，一年365天一天24小時，便利都都守在我們身邊。

可是最受歡迎的便利店GS25，為什麼是數字「25」而不是代表一整天的「24」呢？ 據悉GS25透露，實際上這包含了比24小時開放的便利店更深刻的意義。 也就是說24小時再加1小時的服務，便利店守護你的不僅僅是一整天，而是比24小時還要更多。



前陣子，GS25還更換了用了許多年的彩虹看牌，換上了藍色清新設計，蘊含著嚮往「LIFESTYLE PLATFORM」的深意。 招牌上加入了「LILFESTYLE PLATFORM」文字，表示便利店將超越傳統零售店的功能，提供多樣的生活便利服務。



提到GS25怎麼能忘記說每次推出都會受到追捧的新Mune呢？ 這次推出的是Handy Pizza，可以一隻手就能拿起來吃，解放另一隻手。共有烤肉和混合兩種口味，售價2300韓幣，大家快來嘗鮮吧。



「圖：NATE」

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