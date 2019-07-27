【K社韩文小百科】开通宵的便利店GS25为什么不是GS24？
生活 2019年7月27日 星期六10:00 Rui
便利店对於韩国人来说就像是另一个家，在韩国甚至有「便利店文化」。 7-11、GS25、CU、MINI STOP融入了韩国的大街小巷，从美食到生活必需品应有尽有，一年365天一天24小时，便利都都守在我们身边。
可是最受欢迎的便利店GS25，为什么是数字「25」而不是代表一整天的「24」呢？ 据悉GS25透露，实际上这包含了比24小时开放的便利店更深刻的意义。 也就是说24小时再加1小时的服务，便利店守护你的不仅仅是一整天，而是比24小时还要更多。
前阵子，GS25还更换了用了许多年的彩虹看牌，换上了蓝色清新设计，蕴含著向往「LIFESTYLE PLATFORM」的深意。 招牌上加入了「LILFESTYLE PLATFORM」文字，表示便利店将超越传统零售店的功能，提供多样的生活便利服务。
提到GS25怎么能忘记说每次推出都会受到追捧的新Mune呢？ 这次推出的是Handy Pizza，可以一只手就能拿起来吃，解放另一只手。共有烤肉和混合两种口味，售价2300韩币，大家快来尝鲜吧。
「图：NATE」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论