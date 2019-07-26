金泰浩PD解密新综艺《平时玩什么？》：「刘在锡玩手机、大叹气...公开明星最真实的一面！」

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昨日下午，金泰浩PD和刘在锡合作的新综艺节目《平时玩什么？》在首尔举办记者会，金PD表示这次是和《无限挑战》完全不同的形式！

金泰浩表示：「《无挑》是根据固定成员寻找内容专案，《平时玩什么？ 》则是专案优先，根据专案动员相应的人员。 」

《平时玩什么？ 》从一个从接力摄像机开始的新型节目，记录了明星在私下的真实面貌。 金PD表示：「从今年初就在构想新的内容，讨论很久后决定推出《平时玩什么？ 》和《一起Funding》这两个节目。 」



金PD表示《平时玩什么？ 》的最大看点就是真实：「因为是接力摄像机的模式，节目制作组几乎不进行任何干预，所以也拍下了明星们更加自然的面貌。 一直很有礼貌的刘在锡，在接力摄像机里也会玩手机、叹气，有时讲话也比大家想像的更粗鲁一些，能更清楚地看到每个人的个性。 」

该节目在20日播出了预览，有评论说「无趣、冗长」，金PD表示：「我们也是边看放送边学习。 这期节目是介绍接力摄像机如何运作，正式节目播出后会更有趣的。 」

金PD还说：「虽然节目是从接力摄像机开始，但不会仅止於此，会以刘在锡为中心制作『大韩民国LIVE』、『曹氏公寓』等内容，有潜力的内容还可能做成独立的节目，目前已经构想了12个平台，可以分季播出。 」



《平时玩什么？ 》本月27日首播，每周六晚6：30与大家见面。 金PD说最怕就是大家对他和刘在锡期望过大，就抱著平常心来收看吧！

（图源：MBC）

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