全球的粉絲有福啦！G-Dragon和金泰浩PD的話題新綜藝《Good Day》將透過 Disney+ 上線

G-Dragon（GD，權志龍）將透過這檔節目跟眾多大咖明星（像是金秀賢、SEVENTEEN夫碩順、aespa、DAY6）合作，大家千萬不能錯過！

根據韓媒OSEN的獨家採訪結果，多位業界相關人士透露，G-Dragon 與金泰浩PD攜手打造的全新綜藝節目《Good Day》將於全球OTT平台Disney+上線。該節目早已確定在MBC的週日晚間時段播出。

《Good Day》是一檔由 G-Dragon 與各領域人物合作，共同完成年度歌曲的音樂企劃節目。這也是男團 BIGBANG 隊長 G-Dragon 首次固定出演的個人綜藝節目，因此備受大眾期待。

節目由曾執導熱門長壽綜藝節目《無限挑戰》的金泰浩PD擔任導演，進一步提升了觀眾的期待感。金泰浩PD與G-Dragon也是從《無限挑戰》時期就是彼此的「真粉」，兩人之間建立了深厚的友誼。



值得一提的是，《Good Day》是由 G-Dragon 親自提案的創意。今年正式展開個人活動的他，在休息期間表示：「小時候我很憧憬歌手們齊聚舞台歌唱的模樣，還有在《無限挑戰》歌謠祭上和哥哥們一起歡笑歌唱的回憶，至今仍是美好的記憶。」基於此，他想著：「或許大家都在期待那樣的日子，我們能否一起展開這場冒險呢？」節目的旅程也將由此展開。

為此，節目邀請了眾多演藝圈好友參與，包括主持人鄭亨敦、曹世鎬，BIGBANG成員太陽和大聲，ZE:A帝國之子成員出身的黃光熙，以及演員金高銀、金秀賢、任時完、丁海寅、黃晸珉等。此外，偶像團體aespa、DAY6、SEVENTEEN的小分隊夫碩順、《黑白大廚》安成宰...等也將作為嘉賓登場，如同頒獎典禮般的華麗陣容，節目也因此備受矚目。

《Good Day》將於2月16日週日晚上9點10分在MBC首播。

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