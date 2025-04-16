金泰浩PD談《Good Day》完結心情：「向企劃、主持人兼音樂製作人的GD表達我由衷的敬意與感謝！」

擔任MBC話題綜藝節目《Good Day》PD（製作人）的金泰浩傳達了節目完結的感想，感謝大家的支持與愛護。

15日，金泰浩透過社群談及自己在《Good Day》後的終映感言：「感謝大家這段時間以來收看《Good Day》！託大家的福，每一天都是真正的Good Day！」





他接著說：「從大哥黃晸珉到忙內aespa，所有一起參與的成員都是真心以待！感謝你們！」並補充道：「也向《Good Day》企劃的主持人兼音樂製作人G-DRAGON（GD、權志龍），表達我由衷的敬意與感謝。」



▼aespa與GD見面，展現甜美清唱歌聲的好實力：



▼BIGBANG&黃晸珉&SEVENTEEN夫碩順錄製片段！每個人的聲音都讓你著迷~：



最後他寫道：「願所有參與的出演者，以及最後拼圖般的觀眾們的人生中，也能繼續迎來更多的Good Day！祝大家有個美好的一天～！」



在本月13日播出的《Good Day》最終回中，公開了《Good Day 2025》企劃的最後故事。根據收視調查公司尼爾森韓國（首都圈基準），最高收視出現在88國家（88line）最終情侶GD與黃光熙在遊樂園約會、搭乘自由落體的畫面，最高瞬間收視達到3.5%。



《Good Day 2025》的音源與MV將於4月24日（週四）下午6點同步公開。音源收益將全數捐出，用於幫助弱勢兒童、青少年及弱勢族群，為他們帶來「好日子」。

＊相關報導：《Good Day》黃晸珉獨特感人的歌聲，讓BIGBANG和SEVENTEEN夫碩順聽完忍不住起立鼓掌！！



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞