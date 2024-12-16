GD&金泰浩PD新綜藝定名《Good Day》，內容終於公開：為各領域嘉賓創作年度歌曲！

由金泰浩PD和GD（G-Dragon，權志龍）的合作引發期待的最新綜藝最終定名為《Good Day》（曾用名：GD和朋友們），將在2025年上半年通過MBC播出，內容是GD為嘉賓們打造屬於自己的年度歌曲！

《Good Day》是一個由GD主導的音樂項目，他將與各領域的不同人物合作，完成年度歌曲。 節目將以真人秀的形式，展現GD親自擔任製作人、將這些人物的故事用音樂進行呈現的過程。 觀眾不僅能欣賞到GD以往在綜藝節目中展現的幽默口才，還能看到他在錄音室中專注創作的專業一面，雙重魅力令人期待。

值得一提的是，這個節目是基於GD親自提出的創意。 睽違8年全面重啟活動的他，對於這個項目表現出特別的熱情。 GD的這一創意來自他在休息期間的想法：「與童年時崇拜的歌手們同台演出的情景，在《無限挑戰》歌謠祭中與哥哥們歡笑歌唱的回憶，直到現在仍是記憶裡美好的一天。 也許每個人都渴望這樣的一天，我們是否可以試著展開這樣的計劃呢？」



GD已開始構思多位藝人共同參與的歌曲，類似《明天會太遲》（1992年韓國環保宣傳活動歌曲，徐太志與孩子們、尹相等演唱）、《合而為一》（1997年韓國為外匯危機失業者募款的企劃歌曲，H.O.T、水晶男孩、嚴正化等演唱）、《We Are the World》、《紅霞》的形式。 歌詞則會從節目中遇見的不同人物故事中汲取靈感。 透過這個節目，GD計劃以音樂為媒介，與多領域的創作者合作，製作出紀念一年時光的特別歌曲。

節目中的嘉賓陣容也備受矚目，包括金秀賢、金高銀、丁海寅、任時完、黃晸珉、夫碩順、DAY6、安成宰、aespa、黃光熙等等。 其中最受矚目的就是GD與鄭亨敦的重逢，這是繼2013年《無限挑戰》歌謠祭後相隔12年的再會。 當時以「亨龍敦仲」組合備受喜愛的兩人在東廟市場重聚，讓首次拍攝現場氣氛熱烈。 除此之外，Defconn、曹世鎬、Code Kunst等與GD私交甚篤的好友，也將帶來不同領域的嘉賓一同參與，為節目增添多樣趣味。



《Good Day》是金泰浩PD時隔3年再次與MBC攜手推出的新節目，別具意義。 金泰浩PD在成立獨立製作公司TEO後不斷進行新的挑戰和實驗，而《Good Day》則標誌著他與MBC的再次合作，令人期待他的創意執導能力再次展現光芒。

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