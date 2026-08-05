柳海真×朴海日×李敏鎬強強聯手！懸疑大片《暗殺者們》確定中秋上映，還原1974韓第一夫人暗殺疑雲

由《德惠翁主》、《天文：問天》許晉豪導演執導的重磅大螢幕新作《暗殺者們》，今日傳出好消息！官方正式宣佈本片定檔今年中秋假期於韓國上映。本片不僅集結了憑藉《王命之徒》刷新票房紀錄的柳海真、《分手的決心》實力派影帝朴海日，以及《全知讀者視角》帥氣焦點李敏鎬，更將首度把韓國歷史上震撼一時的「1974年第一夫人暗殺事件」搬上大銀幕，消息一出隨即吸引廣大影迷關注。

電影《暗殺者們》以1974年8月15日韓國光復節慶典為背景，講述在全國現場直播中發生第一夫人遭槍擊的緊急事件。儘管當時留下了官方紀錄，但背後仍隱藏著無數解不開的謎團。曾多次完美掌握時代背景故事的許晉豪導演，本次將透過引人入勝的敘事與緊湊節奏，帶領觀眾深入這起前所未有的國家級悲劇，加上三位大勢演員首度合作，更讓外界對這組黃金陣容充滿期待。



根據片方公佈的劇情簡介，光復節慶典現場響起六聲槍響後，嫌疑人雖當場被逮捕並迅速結案，但調查過程中卻發現現場僅尋獲四顆子彈，甚至有兩顆子彈從官方紀錄中「徹底消失」，為整起事件添增了濃厚的懸疑色彩。片中，曾負責現場警戒的刑警哲九（柳海真 飾）、始終追查事件真相的報社社會部部長在煥（朴海日 飾），以及親眼目睹現場混亂的新晉記者英一（李敏鎬 飾），三人對官方公佈的調查結果產生強烈懷疑。他們秉持各自的職業信念，一步步揭開被掩蓋的真相，過程驚險萬分。



今年憑藉《王命之徒》勇奪 1690 萬觀影人次、刷新韓國影史票房亞軍紀錄的「票房保證」柳海真，本次將站在《暗殺者們》的最前線。他所飾演的刑警「哲九」，因發現現場目擊情況與官方發布大相逕庭，憑藉著刑警本能展開獨立調查。而以《分手的決心》與《韓山島海戰》兼具票房與口碑的朴海日，則飾演資深社會部部長「在煥」，展現面對龐大政治壓力仍絕不退縮的堅定職業使命感。



此外，韓流代表演員李敏鎬則飾演充滿熱血與執著精神的新人記者「英一」。為了挖掘事件背後的真相，他毅然衝入危險重重的迷霧之中。大眾對於李敏鎬本次展現的新氣象與演技突破寄予厚望，紛紛期待這部集結實力與話題的懸疑大作能再創票房佳績。

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