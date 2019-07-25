劉彩英去世5年忌日...丈夫PO文令人心碎：「多希望日曆上沒有這一天」

昨天是歌手兼演員劉彩英去世5周年的忌日，像之前的每次忌日一樣，劉彩英的丈夫來到她的粉絲官咖，訴說了對故人的思念。
劉彩英和丈夫金柱煥（音）1997年在一次聚會上相識，以朋友身份相處10年後，於2006年發展為戀人，並在2008年喜結連理。
沒想到2013年10月，劉彩英被查出胃癌晚期，雖然進行了手術等積極治療，但病情卻在隔年急轉直下，最終於2014年7月24日離開人世，享年只有41歲。
從那時開始，劉彩英的丈夫每年都會在忌日前後與她的影迷、歌迷分享思念之情。 去年他在官咖留言說：「不管過去10年還是20年，我都會是劉彩英的丈夫。 自從你離開後，我就不再懼怕死亡了。 」
今年忌日前一天，金柱煥又來到劉彩英的粉絲官咖，留下飽含深情的一封信：
「明天一早我就過去。 我喜歡去看你，但卻不想清楚記得你離開的日子。 對我而言，那只是我希望日曆上沒有的一個數位...... 我要用好看的樣子去見你，所以去之前不能哭。 再忍耐一下，去到親愛的你面前再哭吧。 我會打扮成帥氣好看的模樣去見你。 」
劉彩英於1994年以組合COLL出道，1999年單飛，曾發表過《Emoticon》等歌曲。 而後出演過電影《色即是空2》和電視劇《天命》等並獲得好評。
（圖源：KSD，150 Entertainment等）
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