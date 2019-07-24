《德鲁纳酒店》公开IU相框照片！ 感恩蝉联电视剧话题性榜首
韩剧 2019年7月24日 星期三12:28 Sani
每一个画面里的IU都好美啊！！
tvN电视剧《德鲁纳酒店》本月连续二次登上TV话题性电视剧部门的第一位，话题占有率高达26.4%；同时，担任主演的IU和吕珍九也连续两周分别占据电视剧出演者话题性的第一和第二，恭喜！
为了感谢观众们的厚爱，制作组今日公开了张满月房间中装在相框里的多张照片，让大家一睹为快！
张满月因为曾犯下重罪而被困在枯树上，徘徊在生与死之间、时间停滞不前，张满月就这样在德鲁纳酒店中「存在」了千年之久，而见证她岁月的就是房间一角挂满墙壁的照片和画像，背景从朝鲜后期一直到现在。
13日电视剧首播之后，张满月房间的照片就迅速成为SNS热门话题，这些照片不仅静静诉说这张满月的生活，也见证了酒店名称从「月之客栈」、「满月堂」、「满月馆」变成「德鲁纳」的过程。 这下终於可以看清那些照片的正面了！
《德鲁纳酒店》每周六日晚9点通过tvN播出，本周是第5、6集，继续追起来啊！
（图源：tvN）
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