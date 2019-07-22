受賴冠霖要求解約的影響？CUBE股價爆跌10%！CUBE方面也回應：「將以法律程序積極應對！」
明星 2019年7月22日 星期一14:18 Yuan
目前往返於中國和韓國活動的賴冠霖，在20日傳出向所屬社CUBE娛樂提出解約要求。
CUBE娛樂也發表了官方聲明，表示：「最近收到了自稱是本公司所屬賴冠霖代理人律師的解除合約通知書。但本公司與賴冠霖之間沒有產生可以解決專屬合約的理由，現在正在確認賴冠霖律師的代理權與通知是否屬實。」
「本公司從賴冠霖出道至今，都忠實履行作為所屬社的職責，讓他能發揮作為深受大眾喜愛的藝人。即使如此，如果對本公司提出毫無根據的問題，我們將通過法律程序積極應對。」
今日（22日）CUBE娛樂的的股價，相較前一個交易日下跌了12.68％（截至下午2點）。業界也猜測可能是受到上週末賴冠霖要求解約的影響。
而賴冠霖在結束Wanna One的活動後，以男主角的身分出演中國電視劇《初戀那件小事》，在韓國則與PENTAGON成員禹奭，組成小分隊「禹奭 X 冠霖」，曾發表迷你專輯《9801》。
（圖：TVDaily、CUBE、IG@official_lai_kuanlin）
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