受赖冠霖要求解约的影响？CUBE股价爆跌10%！CUBE方面也回应：「将以法律程序积极应对！」
明星 2019年7月22日 星期一14:18 Yuan
目前往返於中国和韩国活动的赖冠霖，在20日传出向所属社CUBE娱乐提出解约要求。
CUBE娱乐也发表了官方声明，表示：「最近收到了自称是本公司所属赖冠霖代理人律师的解除合约通知书。但本公司与赖冠霖之间没有产生可以解决专属合约的理由，现在正在确认赖冠霖律师的代理权与通知是否属实。」
「本公司从赖冠霖出道至今，都忠实履行作为所属社的职责，让他能发挥作为深受大众喜爱的艺人。即使如此，如果对本公司提出毫无根据的问题，我们将通过法律程序积极应对。」
今日（22日）CUBE娱乐的的股价，相较前一个交易日下跌了12.68％（截至下午2点）。业界也猜测可能是受到上周末赖冠霖要求解约的影响。
而赖冠霖在结束Wanna One的活动后，以男主角的身分出演中国电视剧《初恋那件小事》，在韩国则与PENTAGON成员禹奭，组成小分队「禹奭 X 冠霖」，曾发表迷你专辑《9801》。
（图：TVDaily、CUBE、IG@official_lai_kuanlin）
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