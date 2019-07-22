《Produce X 101》男團X1將於8/27高尺巨蛋ShowCon出道！ 簽約期長達5年

今日，通過《Produce X 101》選拔出的男團X1的經紀公司SWING娛樂透露，X1將於8月27日在首爾高尺SKY DOME舉辦出道ShowCon，和兩年前的前輩Wanna One在同一個地方宣告正式出道。
經過激烈的投票，《Produce X 101》在上週五決選出了最終的TOP 11預定組成男團X1，這11位成員依次是金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南道賢、車俊昊、姜敏熙、李垠尚。
高尺SKY DOME是韓國最大規模的室內演出場地，單次公演可容納2萬人，通過同節目出道的前輩團Wanna One兩年前就是在這裡舉辦ShowCon出道，也在結束1年6個月的活動後在這裡舉辦告別演唱會。
此外，X1的簽約活動期比歷代各限定團都要長。 I.O.I是一年，Wanna One是18個月，IZ*ONE是2年6個月，X1則直接簽到5年，其中前2.5年為專屬合約，後2.5年可於原公司進行活動。
這次的最終回節目吸引首次進行全球直播，超過300萬名觀眾通過Youtub和V LIVE頻道同時收看，在日本Abema也有超過330萬人收看，創下了新的國際人氣紀錄。
（圖源：CJENM，《Produce X 101》官網）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究