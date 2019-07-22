半月前被嘲變胖身材走樣？不可能的！泫雅胸衣熱褲濕身上陣，這魔鬼身材太美了
明星 2019年7月22日 星期一09:59 Rui
泫雅，從她的外號「小野馬」就可以看出，一位集性感和可愛於一身的女神，無論是台上還是台下都十分敢穿，性感熱辣就是她的代名詞，加上S曲線好身材的加持，每一次亮相都讓人看得尖叫。
21日，泫雅出席了在首爾蠶室運動場舉辦的「2019水之夜慶典」，以一身粉色胸衣和超短褲登場，短款的設計露出纖細的水蛇腰沒有一絲贅肉的腰身和前凸後翹的S身形吸引了所有人的目光。 白瓷肌與黑髮行程強烈的視覺對比，站在舞台上的她就是個霸氣女王。
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泫雅接連演唱了熱門經典歌曲《Lip&Hip》、《Bubble Pop》等，性感WAVE掀翻全場，明明穿得比伴舞者們都多，卻讓人看得無法移開視線。
為了符合「水」的主題，泫雅還在台上玩起了水槍等，整個人都濕噠噠，原本就緊貼的服裝更是貼合在身上，上演濕身誘惑。
前不久因為一條馬卡龍色針織連衣裙而被質疑變胖的泫雅，當天就用完美好身材回擊，緊實的腹部肌肉線條，可以看出泫雅平時特別注重身材的管理。 低胸的設計，露出修長的脖頸和流暢的下巴線條，非常性感。
「圖：YouTube」
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