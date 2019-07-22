《Produce X 101》男团X1将於8/27高尺巨蛋ShowCon出道！ 签约期长达5年

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今日，通过《Produce X 101》选拔出的男团X1的经纪公司SWING娱乐透露，X1将於8月27日在首尔高尺SKY DOME举办出道ShowCon，和两年前的前辈Wanna One在同一个地方宣告正式出道。

经过激烈的投票，《Produce X 101》在上周五决选出了最终的TOP 11预定组成男团X1，这11位成员依次是金曜汉、金宇硕、韩胜宇、宋亨俊、曹承衍、孙东杓、李翰洁、南道贤、车俊昊、姜敏熙、李垠尚。



高尺SKY DOME是韩国最大规模的室内演出场地，单次公演可容纳2万人，通过同节目出道的前辈团Wanna One两年前就是在这里举办ShowCon出道，也在结束1年6个月的活动后在这里举办告别演唱会。

此外，X1的签约活动期比历代各限定团都要长。 I.O.I是一年，Wanna One是18个月，IZ*ONE是2年6个月，X1则直接签到5年，其中前2.5年为专属合约，后2.5年可於原公司进行活动。



这次的最终回节目吸引首次进行全球直播，超过300万名观众通过Youtub和V LIVE频道同时收看，在日本Abema也有超过330万人收看，创下了新的国际人气纪录。

（图源：CJENM，《Produce X 101》官网）

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