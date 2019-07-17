又撒狗粮！ 《Camping Club》李孝利&李尚顺小别在即，甜蜜拥抱转圈圈 超有义气！金秀贤惊喜现身《德鲁纳酒店》拍摄现场，为好友IU、吕珍九送上应援！ 太火辣了啦！MAMAMOO华莎首度成为性感杂志的八月号「封面女郎」 MAMAMOO连续两年来港举行演唱会～MOOMOO记下日期：9月28日！ HAHA分享女儿出生感想，并表达对星浓厚感情：「我的老婆现在是我的超级英雄，谢谢你选择了我！」 演员李洙赫今日低调退伍！吸血鬼美男子演员终於回来啦～！ 从 Zico、Crush 到 Dean 「超梦幻组合」FANXY CHILD 8 月开唱！ 只想更靠近你！EXO-SC 第三支主打歌预告照曝光 姜丹尼尔首张个专已开放预购！〈Color On Me〉内容物超丰富 《PRODUCE X 101》现象：地铁灯箱变成碰面地标 姜成勋遭粉丝控告诈欺与贪污 检方裁定全数无嫌疑 河成云个人专辑获好评 〈BLUE〉回归后首冠入袋！ 雕刻男神「郑雨盛」将作为嘉宾，出演热门综艺《一日三餐》女生篇！ 祭司再多一位！《变身》裴晟佑：我比姜栋元朴叙俊更写实吧！ 不愧是边歌手！EXO伯贤Solo专辑首周销量逾38万破纪录 真人版「辛巴」去参加《狮子王》首映礼？粉丝：没有比她更合适的人了XD Red Velvet Joy贴身热舞谁能招架得住？姐姐Irene吓得闭眼扭头尖叫XD NCT DREAM本月26日回归！ 发布第三张迷你专辑《We Boom》 李佳恩迅速加入新公司 成赵汝珍、姜成姸等演员师妹！ 【郑俊英＆崔钟训案开审】否认强奸：对方不是无法抗拒的状态 今日（17日）有4部水木剧首播！KBS《JUSTICE》& MBC《新入史官丘海昤》& SBS《侦探医生》& OCN《临时制先生》 BIGBANG T.O.P退伍后更新IG！首次PO自拍分享近况 EXO D.O.训练所照片公开！网友：「真的不是元东延的剧照吗？XD」

← 上一则 下一则 →