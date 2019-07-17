HAHA分享女儿出生感想，并表达对星浓厚感情：「我的老婆现在是我的超级英雄，谢谢你选择了我！」
明星 2019年7月17日 星期三13:33 Yuan
HAHA的老婆星（ 金高恩）15日在首尔某医院生下女儿Song，喜得千金的他也受到不少好友、网友的祝褔。
昨日（16日），HAHA在IG更新他抱著女儿Song的照片和感谢的问候。他提到：「感谢所有人的祝福，我家小女儿在2019.7.15 pm12:47来到了妈妈的怀里，高恩Song都很健康，感谢所有担心的人。」
「老大..老二..老三，我也难以相信，不懂事的小毛孩面临著多孩爸爸的人生，一方面感动又欢喜，另一方面也觉得责任的重大。虽然过程可能会有困难，但想著会有能掩盖它的幸福，所以我们要迈出充满希望的第一步。」
「金高恩我的老婆，现在是我的超级英雄，看著我在分娩室紧张的样子，反而充满朝气的我们英雄，真的非常尊敬你！直到第二胎时一直露出了微笑，但高恩第一次大哭时，我也跟著一起哭了，所有的爸爸都会有同感，但爸爸在分娩室做的只有祈祷，不能帮助你也不能帮助医生，看著无法散去的痛，对不起什么都做不到...在妻子面前的无能为力，对不起。」
最后HAHA也表达了对星的浓厚感情：「今天抓住高恩的手绝对不放开，谢谢你选择了我！超级英雄是我一生的梦，感谢你替我完成，我是一个很不足的丈夫，你填满了缺乏幸福感的我，让我们成为了家人，真的非常感谢你，这样的话..我可以把财产都给你，我爱你！」
HAHA、星夫妇在2012年结婚，2013年生下大儿子Dream，2017年生下二儿子Soul，又喜得千金Song，成为三个孩子的父、母亲。而夫妻俩已经结婚7年，感情依旧甜蜜，除了通过节目「晒恩爱」，也会透过SNS分享「约会照」。
（图：IG@quanhaha79）
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