因上廁所變親近！BTS防彈少年團V為張文福出道送上花籃應援：「請成為超越BTS V的大明星吧！」
KPOP 2019年7月12日 星期五12:55 Yuan
曾參與過《PRODUCE 101》第二季的張文福、成賢宇、尹熙石和李輝燦組成的「LIMITLESS」，在9日發表了單曲《Dream Play》正式出道。
而BTS防彈少年團V也為張文福送上了祝賀花籃，上面的文字是寫著「請成為超越BTS V的大明星吧！LIMITLESS 張文福Fighting！」
張文福之前受訪時曾提過和V的交情：「在他們海外巡演的時候，V聽說了我在《PRODUCE 101》中表演《男子漢》的消息，看了我的表演，並跟我說要『好好做哦』！因為我們的故鄉都在大邱，讀了同一所高中。當時我的教室在一樓，V的教室在樓上，中間有廁所，初次見面是在廁所。」
當時V對我說：「我有收看你出演的《Super Star K2》喔！」在那個時候我們就變親近了。
而韓網也曾瘋傳V跟長髮女性用餐的照片，但長髮的人其實就是...張文福，還被粉絲笑稱是「緋聞女友」。即使過了很多年，兩人依舊保持著好友誼，也讓不少粉絲直呼：「太可愛了」、「文福，出道順利」、「要一切順利啊」等等。
（圖：ONO娛樂、推特＠BTS_twt）
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