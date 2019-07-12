因上厕所变亲近！BTS防弹少年团V为张文福出道送上花篮应援：「请成为超越BTS V的大明星吧！」
KPOP 2019年7月12日 星期五12:55 Yuan
曾参与过《PRODUCE 101》第二季的张文福、成贤宇、尹熙石和李辉灿组成的「LIMITLESS」，在9日发表了单曲《Dream Play》正式出道。
而BTS防弹少年团V也为张文福送上了祝贺花篮，上面的文字是写著「请成为超越BTS V的大明星吧！LIMITLESS 张文福Fighting！」
张文福之前受访时曾提过和V的交情：「在他们海外巡演的时候，V听说了我在《PRODUCE 101》中表演《男子汉》的消息，看了我的表演，并跟我说要『好好做哦』！因为我们的故乡都在大邱，读了同一所高中。当时我的教室在一楼，V的教室在楼上，中间有厕所，初次见面是在厕所。」
当时V对我说：「我有收看你出演的《Super Star K2》喔！」在那个时候我们就变亲近了。
而韩网也曾疯传V跟长发女性用餐的照片，但长发的人其实就是...张文福，还被粉丝笑称是「绯闻女友」。即使过了很多年，两人依旧保持著好友谊，也让不少粉丝直呼：「太可爱了」、「文福，出道顺利」、「要一切顺利啊」等等。
（图：ONO娱乐、推特＠BTS_twt）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻