時隔17年劉承俊終於有機會回到韓國，卻遭7成民眾反對！

昨日上午，韓國大法院推翻劉承俊敗訴的原判結果，為劉承俊回國敞開了大門。
韓國歌手劉承俊1997年出道後人氣極高，每次上電視都強調「作為大韓民國的國民一定要服兵役」，然而卻在2002年1月取得美國國籍、放棄韓國國籍，令大眾深感背叛，認為他逃避兵役。 而實際上，劉承俊因為腰椎間盤有傷，甚至不是現役兵役的對象。 隨著輿論擴大，韓國法務部在2002年2月將劉承俊列入了禁止入境名單。
劉承俊因為韓國駐LA總領事館拒絕給他簽發簽證而將對方告上法庭，但在2016年的一審和二審中均獲敗訴，本月11日，第三次審理在首爾瑞草洞大法院開庭。
本次大法院判定劉承俊勝訴，認為拒絕為劉承俊簽發簽證是違法行為，從而撤銷原判，並將案件送回首爾高等法院。 此後，劉承俊將可以再次在高等法院為自己進行辯護，這也是他自從2002年被拒絕入境後，時隔17年再次有機會踏上韓國的土地。
其實劉承俊本人也沒預料到這個結果，聽聞判決後和家人哭成一團，向媒體表示「萬分感謝，會一輩子反省」。
但是，韓國的輿論仍然十分負面。 近日韓國某調查機構針對劉承俊進行問卷調查，結果顯示68.8%的被調查者認為劉承俊是逃避兵役的典型人物，政府應該繼續禁止他入境；只有23.3%人認為事情已經過去很久，可以允許他歸國。
（圖源：劉承俊微博等）
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