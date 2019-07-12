时隔17年刘承俊终於有机会回到韩国，却遭7成民众反对！

昨日上午，韩国大法院推翻刘承俊败诉的原判结果，为刘承俊回国敞开了大门。
韩国歌手刘承俊1997年出道后人气极高，每次上电视都强调「作为大韩民国的国民一定要服兵役」，然而却在2002年1月取得美国国籍、放弃韩国国籍，令大众深感背叛，认为他逃避兵役。 而实际上，刘承俊因为腰椎间盘有伤，甚至不是现役兵役的对象。 随著舆论扩大，韩国法务部在2002年2月将刘承俊列入了禁止入境名单。
刘承俊因为韩国驻LA总领事馆拒绝给他签发签证而将对方告上法庭，但在2016年的一审和二审中均获败诉，本月11日，第三次审理在首尔瑞草洞大法院开庭。
本次大法院判定刘承俊胜诉，认为拒绝为刘承俊签发签证是违法行为，从而撤销原判，并将案件送回首尔高等法院。 此后，刘承俊将可以再次在高等法院为自己进行辩护，这也是他自从2002年被拒绝入境后，时隔17年再次有机会踏上韩国的土地。
其实刘承俊本人也没预料到这个结果，听闻判决后和家人哭成一团，向媒体表示「万分感谢，会一辈子反省」。
但是，韩国的舆论仍然十分负面。 近日韩国某调查机构针对刘承俊进行问卷调查，结果显示68.8%的被调查者认为刘承俊是逃避兵役的典型人物，政府应该继续禁止他入境；只有23.3%人认为事情已经过去很久，可以允许他归国。
（图源：刘承俊微博等）
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