面試竟險遭社長鹹豬手？「裙子拉高一點...」韓Youtuber爆料因此放棄女團出道！

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近日，韓國模特兼Youtube權奕貞（音）公開了過去被「挖角」差點作為女團出道的經歷，然而面試時的這件事卻令她意識到...... 跟女團無緣了！

權奕貞在個人Youtube頻道上傳了一段影片，透露自己曾被某公司強烈邀請加入他們即將推出的女團，說已經確定的幾位成員都比較girl crush，需要她這樣清純、女性化的角色；為了避免已經確定的成員不滿，雖然確定讓她出道， 但還是先進公司練習幾個月，假裝是因為努力而被選中等等。



而當時權奕貞的職業是內衣模特，她擔心招來負面的評價，公司還說會幫她編一個「不得不當內衣模特的人生故事」，令她感覺十分新奇。



但即便有如此周到、積極的計畫，最終她還是堅決放棄了。

原來，對方讓權奕貞跟公司高層談一談，結果去了之後發現是一個很小的練習室，只能放下一台鋼琴、一個麥克的程度；而且一般而言初次見面是對坐談話，這位高層卻坐在鋼琴椅上， 讓權奕貞坐在他旁邊！

更誇張的是，高層表示需要知道她身上哪裡需要整形，竟直接叫她「拉高裙子，只穿絲襪給他看」！



權奕貞頓時驚慌，認為簽約之後搞不好還有更誇張的事等著她，便擠出笑容說「會害羞啦」蒙混過關，內心已經決定拒絕這次機會。



權奕貞還透露，後來有其他練習生填補了她的空位，這個女團現在發展得算不錯，有時在路上看到她們的代言廣告還有點後悔，但好在現在的工作也OK，就讓往事隨風啦~

補一下權奕貞的背景：曾經是《大學明日》的封面模特，因為天使面孔、魔鬼身材在男性讀者中間很有人氣，曾作為內衣模特活動、為很多品牌代言，現在是泳裝商城的代表。



（圖源：Youtube@권혁정，網路）

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