面试竟险遭社长咸猪手？「裙子拉高一点...」韩Youtuber爆料因此放弃女团出道！

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近日，韩国模特兼Youtube权奕贞（音）公开了过去被「挖角」差点作为女团出道的经历，然而面试时的这件事却令她意识到...... 跟女团无缘了！

权奕贞在个人Youtube频道上传了一段影片，透露自己曾被某公司强烈邀请加入他们即将推出的女团，说已经确定的几位成员都比较girl crush，需要她这样清纯、女性化的角色；为了避免已经确定的成员不满，虽然确定让她出道， 但还是先进公司练习几个月，假装是因为努力而被选中等等。



而当时权奕贞的职业是内衣模特，她担心招来负面的评价，公司还说会帮她编一个「不得不当内衣模特的人生故事」，令她感觉十分新奇。



但即便有如此周到、积极的计画，最终她还是坚决放弃了。

原来，对方让权奕贞跟公司高层谈一谈，结果去了之后发现是一个很小的练习室，只能放下一台钢琴、一个麦克的程度；而且一般而言初次见面是对坐谈话，这位高层却坐在钢琴椅上， 让权奕贞坐在他旁边！

更夸张的是，高层表示需要知道她身上哪里需要整形，竟直接叫她「拉高裙子，只穿丝袜给他看」！



权奕贞顿时惊慌，认为签约之后搞不好还有更夸张的事等著她，便挤出笑容说「会害羞啦」蒙混过关，内心已经决定拒绝这次机会。



权奕贞还透露，后来有其他练习生填补了她的空位，这个女团现在发展得算不错，有时在路上看到她们的代言广告还有点后悔，但好在现在的工作也OK，就让往事随风啦~

补一下权奕贞的背景：曾经是《大学明日》的封面模特，因为天使面孔、魔鬼身材在男性读者中间很有人气，曾作为内衣模特活动、为很多品牌代言，现在是泳装商城的代表。



（图源：Youtube@권혁정，网路）

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