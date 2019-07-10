張文福苦熬10年終於出道了！然而那個最想看到他站在舞台上的人卻不在了

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還記得第二季《Produce101》中那個有著一頭標誌性柔順長髮的「ENDING妖精」張文福嗎？ 從一開始排名TOP10到最後落選最終11人，張文福的星路走得十分不順，苦熬10年的他終於向粉絲們傳遞了好消息，作為4人男團LIMITLESS一員出道。

昨日，LIMITLESS就舉辦了出道SHOWCASE，粉絲們也從張文福口中得知他剛剛失去母親。 張文福的媽媽在2個月前因癌症去世，他苦熬10年終於在7月出道，媽媽卻沒能看到他出道的樣子。 記者會上，當被問到媽媽的話題，張文福強忍眼淚回應：「媽媽生前有跟我說，和遺言差不多，她說她想看到我們出道的樣子。 」



張文福提到媽媽一直隱瞞病情時更是數次哽咽。 為了完成媽媽的遺願，張文福也努力地朝出道目標邁進，「從去年我以個人身份開始活動後，她幾乎沒在看到我站在舞台上的樣子，媽媽想要快點看到我站在舞台上」。



張文福迫切想要讓媽媽看到自己出道、站在舞台上的模樣，然而命運捉弄人，媽媽只留下遺言就去世了。

祝願一步步朝著自己的目標努力前行的張文福越來越好。

「圖：TD、KSD、張文福IG」

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