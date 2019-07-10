张文福苦熬10年终於出道了！然而那个最想看到他站在舞台上的人却不在了

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还记得第二季《Produce101》中那个有著一头标志性柔顺长发的「ENDING妖精」张文福吗？ 从一开始排名TOP10到最后落选最终11人，张文福的星路走得十分不顺，苦熬10年的他终於向粉丝们传递了好消息，作为4人男团LIMITLESS一员出道。

昨日，LIMITLESS就举办了出道SHOWCASE，粉丝们也从张文福口中得知他刚刚失去母亲。 张文福的妈妈在2个月前因癌症去世，他苦熬10年终於在7月出道，妈妈却没能看到他出道的样子。 记者会上，当被问到妈妈的话题，张文福强忍眼泪回应：「妈妈生前有跟我说，和遗言差不多，她说她想看到我们出道的样子。 」



张文福提到妈妈一直隐瞒病情时更是数次哽咽。 为了完成妈妈的遗愿，张文福也努力地朝出道目标迈进，「从去年我以个人身份开始活动后，她几乎没在看到我站在舞台上的样子，妈妈想要快点看到我站在舞台上」。



张文福迫切想要让妈妈看到自己出道、站在舞台上的模样，然而命运捉弄人，妈妈只留下遗言就去世了。

祝愿一步步朝著自己的目标努力前行的张文福越来越好。

「图：TD、KSD、张文福IG」

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