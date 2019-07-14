太勵志了！Enjoycouple的拉拉一個月瘦了8kg之後，同一件衣服穿搭對比超明顯
生活 2019年7月14日 星期日09:00 Rui
一到夏天，女生們的話題就離不開「瘦身」二字。 我們為什麼總在追求瘦呢？ 那還不是因為想要穿衣好看？ 當你真正瘦下去的時候，你會發現，哪怕是同一件衣服，穿出來的效果也天壤地別。
最近Youtuber Enjoycouple的任拉拉就公開了自己一個月減重8KG之後的穿衣對比照，實在是太刺激人了，看完只想說：我也要減肥！！！ 任拉拉在過去的一個月裡通過節食和動感單車，猛瘦8kg，相當於每天都在瘦啊~
8kg的視覺效果到底有多震撼呢？ 任拉拉穿上了舊衣服作對比！ 豎條紋的短袖連衣裙的前後對比已經很明顯了，腹部的贅肉明顯消下去不少~
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而牛仔褲和T恤的搭配更是讓人直擊了減肥的效果。 原來卡在褲腰上的「游泳圈」已經變成了小小的S曲線，屁股也變得緊實了許多。
粉色的氣質套裝上身的效果也是震驚。 氣質立刻從大媽變成了女精英~~
任拉拉為何瘦得如此快，她自爆除了騎動感單車運動外，每餐只吃到肚子不餓就停下，還斷了自己最愛的啤酒！
看完這麼勵志的減肥紀錄，是不是也大大刺激了大家的減肥神經呢？
「圖：YouTube」
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