太励志了！Enjoycouple的拉拉一个月瘦了8kg之后，同一件衣服穿搭对比超明显
生活 2019年7月14日 星期日09:00 Rui
一到夏天，女生们的话题就离不开「瘦身」二字。 我们为什么总在追求瘦呢？ 那还不是因为想要穿衣好看？ 当你真正瘦下去的时候，你会发现，哪怕是同一件衣服，穿出来的效果也天壤地别。
最近Youtuber Enjoycouple的任拉拉就公开了自己一个月减重8KG之后的穿衣对比照，实在是太刺激人了，看完只想说：我也要减肥！！！ 任拉拉在过去的一个月里通过节食和动感单车，猛瘦8kg，相当於每天都在瘦啊~
8kg的视觉效果到底有多震撼呢？ 任拉拉穿上了旧衣服作对比！ 竖条纹的短袖连衣裙的前后对比已经很明显了，腹部的赘肉明显消下去不少~
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而牛仔裤和T恤的搭配更是让人直击了减肥的效果。 原来卡在裤腰上的「游泳圈」已经变成了小小的S曲线，屁股也变得紧实了许多。
粉色的气质套装上身的效果也是震惊。 气质立刻从大妈变成了女精英~~
任拉拉为何瘦得如此快，她自爆除了骑动感单车运动外，每餐只吃到肚子不饿就停下，还断了自己最爱的啤酒！
看完这么励志的减肥纪录，是不是也大大刺激了大家的减肥神经呢？
「图：YouTube」
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