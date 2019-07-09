從太妍、10cm、Heize 到 Punch 《德魯納酒店》OST 軍團超強大！
韓劇 2019年7月9日 星期二12:58 施乃琪
IU（李知恩）和呂珍九主演的《德魯納酒店》不僅主演群吸引人，連 OST 陣容也超級華麗！
tvN 全新週末電視劇《德魯納酒店》開播在即，負責製作 OST 的公司 Naym Naym Entertainment 今天（8 日）就搶先公開了 OST 演唱歌手，包括少女時代隊長太妍、10cm（權正烈）、Heize 和 Punch 都在其中。
由於四人都是十分搶手的歌手，過去演唱過的 OST 也都已成為經典，加上《德魯納酒店》奇幻新穎的題材，這份名單一公開立刻掀起了熱烈討論。
這次《德魯納酒店》特地延攬曾為《沒關係，是愛情啊》、《月之戀人——步步驚心：麗》、《太陽的後裔》⋯⋯等電視劇擔任總製作人的宋冬雲（音譯，송동운）來坐鎮，很期待 13 日開播的《德魯納酒店》將是一齣好看又好聽的戲劇！
（照片與影片來源：Stone Music Entertainment、SMTOWN、DOM、TVDaily）
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