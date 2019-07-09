从太妍、10cm、Heize 到 Punch 《德鲁纳酒店》OST 军团超强大！
韩剧 2019年7月9日 星期二12:58 施乃琪
IU（李知恩）和吕珍九主演的《德鲁纳酒店》不仅主演群吸引人，连 OST 阵容也超级华丽！
tvN 全新周末电视剧《德鲁纳酒店》开播在即，负责制作 OST 的公司 Naym Naym Entertainment 今天（8 日）就抢先公开了 OST 演唱歌手，包括少女时代队长太妍、10cm（权正烈）、Heize 和 Punch 都在其中。
由於四人都是十分抢手的歌手，过去演唱过的 OST 也都已成为经典，加上《德鲁纳酒店》奇幻新颖的题材，这份名单一公开立刻掀起了热烈讨论。
这次《德鲁纳酒店》特地延揽曾为《没关系，是爱情啊》、《月之恋人——步步惊心：丽》、《太阳的后裔》⋯⋯等电视剧担任总制作人的宋冬云（音译，송동운）来坐镇，很期待 13 日开播的《德鲁纳酒店》将是一出好看又好听的戏剧！
（照片与影片来源：Stone Music Entertainment、SMTOWN、DOM、TVDaily）
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