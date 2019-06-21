梁鉉錫兄弟卸任YG迎來新代表理事：要從根本上整理整頓，會帶來新曙光嗎？
明星 2019年6月21日 星期五11:40 Rui
今年來，YG娛樂旗下多位藝人捲入醜聞，社長梁鉉錫本人也被指牽涉性招待案、隱瞞藝人吸毒，6月14日，YG掌門人梁鉉錫宣佈辭去公司內所有職務。 隨後梁鉉錫的弟弟梁敏碩也宣佈辭去代表理事一職。
6月20日下午，YG娛樂宣佈新代表理事人選，由黃寶慶（音譯）接任。 黃寶慶於2001年進入YG，18年來一直擔任經營支援本部部長一職。 同日的理事會上，YG公司還決定新增經營革新委員會這一部門。
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新上任的黃普京代表理事表示：「在這個困難時期上任，覺得肩上的責任和使命感很重，為了YG娛樂能夠進入到下個階段，將會從根本上整理整頓。 」
「圖：NATE」
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留言/評論
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不管會不會讓YG變好？但我覺得KSD絕對不希望YG變好！
2小時前
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連續看了兩集 家師父一體， 來賓市李瑞鎮， 在節目中他有講一段話， 演藝人員是 觀眾給的 當然要 好好的 照顧自己 也要給社會一個形象 看到他跟 李昇基的互動 和其他 陸星材 梁世亨 ！ 滿滿的前後輩關係！ 我覺得這樣很好啊！
4小時前
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