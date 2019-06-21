梁铉锡兄弟卸任YG迎来新代表理事：要从根本上整理整顿，会带来新曙光吗？
明星 2019年6月21日 星期五11:40 Rui
今年来，YG娱乐旗下多位艺人卷入丑闻，社长梁铉锡本人也被指牵涉性招待案、隐瞒艺人吸毒，6月14日，YG掌门人梁铉锡宣布辞去公司内所有职务。 随后梁铉锡的弟弟梁敏硕也宣布辞去代表理事一职。
6月20日下午，YG娱乐宣布新代表理事人选，由黄宝庆（音译）接任。 黄宝庆於2001年进入YG，18年来一直担任经营支援本部部长一职。 同日的理事会上，YG公司还决定新增经营革新委员会这一部门。
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新上任的黄普京代表理事表示：「在这个困难时期上任，觉得肩上的责任和使命感很重，为了YG娱乐能够进入到下个阶段，将会从根本上整理整顿。 」
「图：NATE」
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留言/评论
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不管會不會讓YG變好？但我覺得KSD絕對不希望YG變好！
2小时前
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連續看了兩集 家師父一體， 來賓市李瑞鎮， 在節目中他有講一段話， 演藝人員是 觀眾給的 當然要 好好的 照顧自己 也要給社會一個形象 看到他跟 李昇基的互動 和其他 陸星材 梁世亨 ！ 滿滿的前後輩關係！ 我覺得這樣很好啊！
4小时前
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