夏天食欲不振請看BTS防彈少年團大哥JIN：我要和芝士過一輩子！

防彈少年團成員JIN，不僅是隊內的主唱門面擔當，還是「吃貨」擔當，每次看到JIN的大口吃播都覺得超治癒。
其實防彈少年團的7個人都很能吃，只不過大哥JIN稍微能吃了那麼一點點。 某次聚餐時，JIN這樣對弟弟們說：「其實我光看到你們就覺得飽了。 」
看到忙內田柾國的滿臉問好了嗎？？？ 哥哥你到底在說什麼？ RM調侃：你剛剛才吃完兩盤PIZZA啊~JIN：哈哈哈哈，對，也可能是因為這樣才覺得飽~
一提到吃就興奮不已的JIN。 什麼是好公司？ 對JIN來說，就是他想吃PIZZA，卻連意面都一起買了的公司。 對吃頗有獨特見解的JIN，還說吃PIZZA一定要吃膩膩的那種才好~順便還向媽媽炫耀一番~~
吃到高興時就創作出了經典名句：人生就是要和芝士一起過！ 人芝一起，對，我的人生就是要和芝士一起。
你們看餓了嗎？？
除了「人生就是要和芝士一起過」之外，JIN的另一句名言就是：沒有你也沒有炸雞。 這是JIN回復粉絲「哥哥，請寫一句最讓你心動的話」，果然對於JIN來說，吃是最重要的事情之一。
JIN
食欲不佳的小夥伴們，看完這組JIN的吃播，你可能會餓哦~什麼夏天不想吃飯，完全不存在啊~~JIN啊，公司給你的人設明明就是「冷美男」啊，你怎麼越走越偏了？？
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