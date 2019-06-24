夏天食欲不振请看BTS防弹少年团大哥JIN：我要和芝士过一辈子！

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防弹少年团成员JIN，不仅是队内的主唱门面担当，还是「吃货」担当，每次看到JIN的大口吃播都觉得超治愈。

其实防弹少年团的7个人都很能吃，只不过大哥JIN稍微能吃了那么一点点。 某次聚餐时，JIN这样对弟弟们说：「其实我光看到你们就觉得饱了。 」



看到忙内田柾国的满脸问好了吗？？？ 哥哥你到底在说什么？ RM调侃：你刚刚才吃完两盘PIZZA啊~JIN：哈哈哈哈，对，也可能是因为这样才觉得饱~



一提到吃就兴奋不已的JIN。 什么是好公司？ 对JIN来说，就是他想吃PIZZA，却连意面都一起买了的公司。 对吃颇有独特见解的JIN，还说吃PIZZA一定要吃腻腻的那种才好~顺便还向妈妈炫耀一番~~



吃到高兴时就创作出了经典名句：人生就是要和芝士一起过！ 人芝一起，对，我的人生就是要和芝士一起。



你们看饿了吗？？

除了「人生就是要和芝士一起过」之外，JIN的另一句名言就是：没有你也没有炸鸡。 这是JIN回复粉丝「哥哥，请写一句最让你心动的话」，果然对於JIN来说，吃是最重要的事情之一。

JIN



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食欲不佳的小伙伴们，看完这组JIN的吃播，你可能会饿哦~什么夏天不想吃饭，完全不存在啊~~JIN啊，公司给你的人设明明就是「冷美男」啊，你怎么越走越偏了？？



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