BTS防彈少年團第 8 支破四億 MV 登場！感性經典作〈Save ME〉人氣依舊
KPOP 2019年6月20日 星期四11:36 施乃琪
在防彈少年團的新歌屢創紀錄之餘，舊歌人氣也不遑多讓，三年前的 “Save ME” 就在今天成為破四億 MV！
在今天（20 日）上午九點左右，防彈少年團的舊歌 “Save ME” 官方 MV 觀看次數突破了四億大關。雖然破三億次已經是去年 10 月底的事情，這首歌的人氣在這段期間依然穩定上升。
“Save ME” 收錄在防彈少年團的第二張改版專輯〈花樣年華 Young Forever〉中，乍聽感性的旋律配上高難度舞蹈，在一鏡到底的運鏡下構成充滿防彈少年團特色的畫面。而在去年回歸時，防彈少年團也以一首意味著反寫 “Save ME” 的 “I’m Fine” 遙遙呼應舊歌，把兩首歌串在一起看更有深意。
目前防彈少年團觀看次數最高的 MV 是以超過 7.5 億的 “DNA”，此外還有 “FIRE”、”Fake Love”、”MIC Drop”、”IDOL”、”Dope”⋯⋯等 18 支分佈在一～六億間的 MV，破億 MV 總數依然穩坐韓國團體（不分性別）之冠！
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、Mnet）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論