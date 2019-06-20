BTS防弹少年团第 8 支破四亿 MV 登场！感性经典作〈Save ME〉人气依旧
KPOP 2019年6月20日 星期四11:36 施乃琪
在防弹少年团的新歌屡创纪录之余，旧歌人气也不遑多让，三年前的 “Save ME” 就在今天成为破四亿 MV！
在今天（20 日）上午九点左右，防弹少年团的旧歌 “Save ME” 官方 MV 观看次数突破了四亿大关。虽然破三亿次已经是去年 10 月底的事情，这首歌的人气在这段期间依然稳定上升。
“Save ME” 收录在防弹少年团的第二张改版专辑〈花样年华 Young Forever〉中，乍听感性的旋律配上高难度舞蹈，在一镜到底的运镜下构成充满防弹少年团特色的画面。而在去年回归时，防弹少年团也以一首意味著反写 “Save ME” 的 “I’m Fine” 遥遥呼应旧歌，把两首歌串在一起看更有深意。
目前防弹少年团观看次数最高的 MV 是以超过 7.5 亿的 “DNA”，此外还有 “FIRE”、”Fake Love”、”MIC Drop”、”IDOL”、”Dope”⋯⋯等 18 支分布在一～六亿间的 MV，破亿 MV 总数依然稳坐韩国团体（不分性别）之冠！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、Mnet）
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