BTS防弹少年团第 8 支破四亿 MV 登场！感性经典作〈Save ME〉人气依旧

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在防弹少年团的新歌屡创纪录之余，旧歌人气也不遑多让，三年前的 “Save ME” 就在今天成为破四亿 MV！

在今天（20 日）上午九点左右，防弹少年团的旧歌 “Save ME” 官方 MV 观看次数突破了四亿大关。虽然破三亿次已经是去年 10 月底的事情，这首歌的人气在这段期间依然稳定上升。



“Save ME” 收录在防弹少年团的第二张改版专辑〈花样年华 Young Forever〉中，乍听感性的旋律配上高难度舞蹈，在一镜到底的运镜下构成充满防弹少年团特色的画面。而在去年回归时，防弹少年团也以一首意味著反写 “Save ME” 的 “I’m Fine” 遥遥呼应旧歌，把两首歌串在一起看更有深意。



目前防弹少年团观看次数最高的 MV 是以超过 7.5 亿的 “DNA”，此外还有 “FIRE”、”Fake Love”、”MIC Drop”、”IDOL”、”Dope”⋯⋯等 18 支分布在一～六亿间的 MV，破亿 MV 总数依然稳坐韩国团体（不分性别）之冠！



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、Mnet）

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