宣美自曝：我已經50kg了！ 看到她胖了18斤的腿之後....
明星 2019年6月18日 星期二09:39 Rui
增重可不一定是胖，南韓第一腿精宣美就完美解釋了這句話。
最近，宣美在自己的IG上曬出了一張體重圖，顯示著50kg，在紙片人遍地的愛豆界，這個體重真的不算輕啊。 之前宣美就自曝為了北美巡迴演唱會進行了體力管理，下了不少功夫，其中一項就是體重從41kg增重到49kg，而現在她又重了1kg。 但是，我們看到的宣美絲毫不顯臃腫。
** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP
不久前公開了比基尼照片中，小編發現宣美不僅沒胖，腿部線條還更清晰了。 這讓我們日日夜夜喊著要瘦，身體還腫腫的人上哪兒哭去。
身高166cm的宣美此前體重一直保持在40kg左右，以纖細的四肢和小蠻腰吸引人，造就了拿泳衣當舞台服的經典Look，但那時的瘦更多的是「單薄」。 增重之後的宣美，身體曲線更加完美，真正做到了前凸後翹S曲線，大腿雖然看上去比之前有肉，卻也是線條緊致的「蜜大腿」。
所以宣美重了將近20斤可不是胖著玩玩兒，是為了支持超多的工作行程，再通過健康飲食和運動打造好看的肌肉線條，是在在「有預謀」地變美呀！
「圖：宣美IG」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
-
-
她是增加肌肉量又不是脂肪，體脂率還是很低的
而且她166才50公斤，依舊是很瘦的
30分前
-
-
這個腿才好看
鳥仔腳不好看 為什麼很多人要以鳥仔腳作標準
2小時前